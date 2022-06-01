Из Харьковского юридического университета за сотрудничество с оккупантами отчислили студентку-коллаборантку

В Харькове из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого отчислили студентку Амину Афанасьеву, которая сотрудничает с оккупационной администрацией захваченного Мариуполя.

Об этом сообщили в учебном заведении.

Ролик с Афанасьевой сняли российскими СМИ. Он попал в соцсети 31 мая. Студентка занимает должность руководительницы общественной приемной движения "Донецкая республика".

Афанасьева училась на 4 курсе на факультете прокуратуры по специальности "право".

"В нашем коллективе нет места коллаборантам и предателям, избравшим сторону оккупанта. И на подобные проявления реагируем безотлагательно" , - сообщили в вузе.

В университете отметили, что Амина Афанасьева перестала быть студенткой еще до того, как информация о ее деятельности была распространена в СМИ. Указ ректора об отчислении студентки датируется 27 мая 2022 года.

"Дальнейшую правовую оценку ее действий должны дать соответствующие правоохранительные органы" , – говорят в университете.