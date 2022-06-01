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Гайдай: ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных

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Не ставьте крест на Северодонецке

Гайдай: ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, его слова приводит Украинская правда.

"Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Пленных шестеро.

Не ставьте крест на Северодонецке! За Северодонецк будут биться до конца!", - сказал Гайдай.

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В статье: война с Россией
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