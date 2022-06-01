Гайдай: ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных

Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, его слова приводит Украинская правда.

"Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Пленных шестеро.

Не ставьте крест на Северодонецке! За Северодонецк будут биться до конца!", - сказал Гайдай.