Гайдай: ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных
Не ставьте крест на Северодонецке
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, его слова приводит Украинская правда.
"Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Пленных шестеро.
Не ставьте крест на Северодонецке! За Северодонецк будут биться до конца!", - сказал Гайдай.
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