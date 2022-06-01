На Запорожье житель оккупированных территорий выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло" - ВИДЕО

Местный житель временно оккупированного населенного пункта в Запорожской области выкосил в траве огромного размера фразу о президенте россии путине.

Он бензокосой выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло".

Тут стоит отметить, что мужчина проявил смелость и выкосил эту надпись находясь в населенном пункте, который под оккупацией российских военных.

Видео, на котором мужчина показывает проделанную работу, опубликовали на "Суспільне Запоріжжя".