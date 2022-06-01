На Запорожье житель оккупированных территорий выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло" - ВИДЕО
Довольно смелый поступок
Местный житель временно оккупированного населенного пункта в Запорожской области выкосил в траве огромного размера фразу о президенте россии путине.
Он бензокосой выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло".
Тут стоит отметить, что мужчина проявил смелость и выкосил эту надпись находясь в населенном пункте, который под оккупацией российских военных.
Видео, на котором мужчина показывает проделанную работу, опубликовали на "Суспільне Запоріжжя".
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