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На Запорожье житель оккупированных территорий выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло" - ВИДЕО

Общие новости
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Довольно смелый поступок

На Запорожье житель оккупированных территорий выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло" - ВИДЕО

Новина українською

Местный житель временно оккупированного населенного пункта в Запорожской области выкосил в траве огромного размера фразу о президенте россии путине.

Он бензокосой выкосил в траве 7-метровые буквы "Путин хуzло".

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Тут стоит отметить, что мужчина проявил смелость и выкосил эту надпись находясь в населенном пункте, который под оккупацией российских военных.

Видео, на котором мужчина показывает проделанную работу, опубликовали на "Суспільне Запоріжжя".

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В статье: война с Россией
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