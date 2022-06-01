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4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и Джавелины - что передает Пентагон Украине в очередном пакете

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HIMARSы все-таки есть, но всего четыре

4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и Джавелины - что передает Пентагон Украине в очередном пакете

U.S. Army

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США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:

  • 4 высокомобильные артиллерийские реактивные системы (HIMARS) и боеприпасы;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС воздушного наблюдения;
  • 1000 Javelin и 50 командно-пусковых установок;
  • 6000 единиц противотанкового оружия;
  • 15 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических машин;
  • запчасти и оборудование.
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В статье: война с Россией
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