4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и Джавелины - что передает Пентагон Украине в очередном пакете
HIMARSы все-таки есть, но всего четыре
U.S. Army
США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.
По данным Пентагона, в
- 4 высокомобильные артиллерийские реактивные системы (HIMARS) и боеприпасы;
- пять противоартиллерийских радаров;
- две РЛС воздушного наблюдения;
- 1000 Javelin и 50 командно-пусковых установок;
- 6000 единиц противотанкового оружия;
- 15 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических машин;
- запчасти и оборудование.
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