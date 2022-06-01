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Россияне из акватории Черного моря запустили 8 Калибров. Воздушная тревога по всей Украине

Общие новости
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Оставайтесь в укрытиях

Россияне из акватории Черного моря запустили 8 Калибров. Воздушная тревога по всей Украине

Новина українською

Оккупанты из акватории черного моря осуществили пуск крылатых ракет Калибр по территории Украины.

Сообщается о запуске 8 ракет.

Пуск некоторых из них зафиксировали жители Крыма.

По всей территории страны объявлена воздушная тревога! Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!

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В статье: война с Россией
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