Украина закупит в Польше 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ
Поставки будут осуществлены в ближайшие несколько месяцев
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Украина закупит около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц "AHS Krab" вдобавок к тем 18, которые ранее уже передала Польша.
Об этом пишет польское издание Dziennik, сообщает "Европейская правда".
По данным издания, во вторник было подписано соглашение о еще трех партиях, то есть около 60 гаубиц, способных поражать цели на расстоянии до 40 км.
Изготовление оружия будет производиться на заводе "Гута Сталева Воля", входящем в состав Польской группы вооружений. Поставки будут осуществлены в ближайшие несколько месяцев, сейчас производственная мощность составляет 20-30 единиц в год.
Стоимость сделки составляет около 3 млрд злотых (около $700 млн), Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа оборудования.
По данным Минобороны Польши, 155-миллиметровая САУ весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 снарядов в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.
Проблемой до сих пор остается вопрос боеприпасов, поскольку польская промышленность до сих пор не в состоянии производить их самостоятельно. Боеприпасы для украинских САУ, вероятно, обеспечат американцы.
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