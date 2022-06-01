  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина закупит в Польше 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ
В тренде

Украина закупит в Польше 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

Общие новости
(3 голосов)

Поставки будут осуществлены в ближайшие несколько месяцев

Украина закупит в Польше 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Украина закупит около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц "AHS Krab" вдобавок к тем 18, которые ранее уже передала Польша.

Об этом пишет польское издание Dziennik, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, во вторник было подписано соглашение о еще трех партиях, то есть около 60 гаубиц, способных поражать цели на расстоянии до 40 км.

Изготовление оружия будет производиться на заводе "Гута Сталева Воля", входящем в состав Польской группы вооружений. Поставки будут осуществлены в ближайшие несколько месяцев, сейчас производственная мощность составляет 20-30 единиц в год.

Читайте такжеПольша передаст Украине 155-мм САУ Krab

Стоимость сделки составляет около 3 млрд злотых (около $700 млн), Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа оборудования.

По данным Минобороны Польши, 155-миллиметровая САУ весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 снарядов в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

Проблемой до сих пор остается вопрос боеприпасов, поскольку польская промышленность до сих пор не в состоянии производить их самостоятельно. Боеприпасы для украинских САУ, вероятно, обеспечат американцы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде