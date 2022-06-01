Оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре Львовской области
На данный момент известно о двух раненых
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Козицкий сообщил, что ракетный удар нанесли по транспортной инфраструктуре.
На данный момент есть данные о по меньшей мере двух раненых. Пока информации о погибших нет.
Напомним, что около 21:00 во всех областях Украины, за исключением оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2022 в 23:45
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