Оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре Львовской области

На территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Козицкий сообщил, что ракетный удар нанесли по транспортной инфраструктуре.

На данный момент есть данные о по меньшей мере двух раненых. Пока информации о погибших нет.