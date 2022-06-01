  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре Львовской области
В тренде

Оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре Львовской области

Общие новости
(2 голосов)

На данный момент известно о двух раненых

Оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре Львовской области

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Козицкий сообщил, что ракетный удар нанесли по транспортной инфраструктуре.

На данный момент есть данные о по меньшей мере двух раненых. Пока информации о погибших нет.

Напомним, что около 21:00 во всех областях Украины, за исключением оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2022 в 23:45
Москалі взнали що наші перемогли. Жаба то давить. Сраки рве.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде