В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидированы почти сорок россиян
И куча российской техники
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" подвела итоги последних суток в своей зоне ответственности на фронте. Рашисты совершили одну атаку, которая успешно была отбита нашими защитниками. В ходе боев уничтожено:
- личного состава – 38;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1;
- экипаж БпАК – 1.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с победой на футбольном поле.
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Источник:ОТГ Схід
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