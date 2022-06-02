В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидированы почти сорок россиян

Оперативно-тактическая группировка "Восток" подвела итоги последних суток в своей зоне ответственности на фронте. Рашисты совершили одну атаку, которая успешно была отбита нашими защитниками. В ходе боев уничтожено:

личного состава – 38;

БТР – 1;

ББМ – 1;

артиллерийских систем – 1;

минометов – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 1;

экипаж БпАК – 1.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с победой на футбольном поле.