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В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидированы почти сорок россиян

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И куча российской техники

В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидированы почти сорок россиян

facebook.com/GeneralStaff.ua

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" подвела итоги последних суток в своей зоне ответственности на фронте. Рашисты совершили одну атаку, которая успешно была отбита нашими защитниками. В ходе боев уничтожено:

  • личного состава – 38;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1;
  • экипаж БпАК – 1.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с победой на футбольном поле.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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