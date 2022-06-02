Триумф сборной, 40-й трофей Месси и долгожданный гол Супряги. Главные новости за 1 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 июня.

Сборная Украины сделала весомый шаг к попаданию на Мундиаль, переиграв Шотландию (1:3) в полуфинале плей-офф отбора. "Жёлто-синие" провели один из лучших матчей под руководством Петракова, уже к старту второго тайма поведя в два мяча благодаря точным выстрелам Ярмоленко и Яремчука. Макгрегор заставил понервничать, отыграв один мяч на 78-й минуте, но в компенсированное время Довбик поставил точку в игре. 5-го июня Украина сразится с другим представителем Альбиона – сборной Уэльса, с которой оспорит право участия на ЧМ-2022.

Чемпионы Европы и Южной Америки оспорили титул лучшей команды мира в рамках общего турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ. Подобное соревнование проводится в третий раз в истории, и впервые с 1993-го года. В так называемой Финалиссиме сборная Аргентины (3:0) разгромила команду Италии, заметно ослабленную травмами. Счёт в матче открыл форвард итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес, а затем в компенсированное к каждому из таймов время по очереди забили Анхель Ди Мария и экс-звезда "Ювентуса" Пауло Дибала.

Победа в Финалиссиме стала 40-м трофеем в карьере капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. На счету форварда "ПСЖ" 36 клубных трофеев, в числе которых 10 титулов Ла Лиги и 4 Лиги Чемпионов. В составе сборной Лео по разу побеждал в Кубке Америки, Олимпиаде и на молодёжном ЧМ. Таким образом Месси стал вторым самым титулованным игроком в истории футбола. На первом месте экс-одноклубник Лео Дани Алвес с 46 золотыми медалями.

Молодёжная сборная Украины уверенно разгромила Фарерские острова в рамках отбора на Евро U-21 (0:4). По голу на свои счета записали Бондаренко, Супряга, Вивчаренко и Судаков. Таким образом подопечные Руслана Ротаня закрепили за собой вторую строчку в группе H, которая гарантирует участие в стыковых матчах за право участие на финальном турнире. В трёх финальных турах Украина сыграет с Северной Македонией, лидером группы Францией и Арменией. Отметим также, что Владислав Супряга отметился своим первым голом с сентября 2020 года.