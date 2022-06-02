Пентагон отправил в Европу реактивные системы для Украины еще до заявления Байдена
Осталось пройти обучение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе.
Как заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, для обеспечения максимально быстрой доставки систем HIMARS в Украину Пентагон заранее разместил системы в Европе в ожидании решения Байдена одобрить их передачу.
По словам Каля, до того, как произойдет передача, США проведут обучение использованию систем украинских военнослужащих.
"Это, конечно, те системы, которым нужно обучать. Мы думаем, что это займет около трех недель. Им нужно знать не только, как использовать системы, но, конечно же, как обслуживать систему — так что подумайте о логистике, обслуживании и тому подобных вещах. Пройдет несколько недель, прежде чем это обучение будет завершено", - ответил Каль.
Напомним, президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов. В него вошли 4 РСЗО HIMARS, способные наносить удары на 70 км, и другое вооружение, в том числе вертолеты и тактические машины.
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