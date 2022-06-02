Вслед за США. Великобритания отправит Украине дальнобойные ракетные системы M270

Великая Британия вслед за США передаст Украине американские реактивные системы залпового огня, которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, как сообщает портал CNN.

"По мере того, как меняется тактика россии, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения рф дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

Речь идет об американских реактивных системах залпового огня на гусеничной базе под названием M270 MLRS. Учения украинских солдат планируют провести в Великобритании.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS), шаг британцев был "тесно скоординирован" с решением Байдена.