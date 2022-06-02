Круче, чем Байрактар. США могут передать Украине новейшие беспилотники – Reuters

Администрация Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против российских военных.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Продажа беспилотников производства компании General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом, сообщили источники, добавив, что существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план, который уже в течение нескольких недель находится на рассмотрении в Пентагоне.

Как указывает Голос Америки, Украина уже использовала несколько типов небольших беспилотных авиационных аппаратов меньшей дальности против российских военных. Среди них – дроны AeroVironment, RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

Однако американские беспилотники Grey Eagle представляют собой прорыв в технологии, поскольку они могут летать до 30 или более часов в зависимости от выполняемой миссии и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Дроны Grey Eagle, усовершенствованная версия более широко известного беспилотника Predator, также могут нести на себе до восьми мощных ракет Hellfire.

Продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выводит на поле боя против россии передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные глубокие удары.

Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже беспилотников Grey Eagle Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление о передаче дронов, сообщил представитель администрации. Официального подтверждения этой информации агентство Reuters пока не получило.

Как рассказал эксперт по беспилотникам Дэн Геттингер, MQ-1C — это гораздо более крупный летательный аппарат с максимальным взлетным весом, примерно в три раза большим, чем у Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности полета и выносливости.

MQ-1C также можно оснастить большим количеством боеприпасов, в сравнении с Bayraktar-TB2. Украинские Bayraktar оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса американских ракет Hellfire.

Обучение работе с беспилотными летательными аппаратами, производимыми General Atomics, обычно занимает месяцы, сказал Геттингер, но, по словам источников, в последние недели был предложен план обучения опытных украинских специалистов по обслуживанию и операторов, который будет возможно провести за несколько недель.