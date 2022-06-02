В Херсонской области оккупанты нанимаются на работу собирать клубнику – ОК Юг
Полуниця, паляниця... окупація
В Херсонской области российские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники, сообщает Оперативное командование "Юг".
"Военные знаменитой "второй армии мира", словно гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн. (не рублей) в час.
Так и изучают разницу между полуницею, паляницею и оккупацией... Местные жители отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", информирует ОК.
Напомним, в среду, 1 июня стало известно, что жители Херсонской области остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны. В ближайшее время восстановить связь в области скорее всего не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.
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