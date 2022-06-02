Есть раненные, поезда задерживаются. Подробности ракетного удара россиян по Львовской области
Решили испортить просмотр матча Шотландия - Украина
Удар було завдано з акваторії Чорного моря
В среду, 1 июня, россияне нанесли ракетный удар по Львовской области. Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, ракетные удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах.
Попали четыре крылатых ракеты врага. Их запускали из акватории Черного моря.
Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются. Специалисты "Львовской железной дороги" работают над возобновлением сообщения.
Есть пять раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском). Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Погибших, к счастью, нет.
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