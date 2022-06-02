Журналист опубликовал видео боев от первого лица в Северодонецке, а также отличной работы Байрактара
"Та трохи поплавився їх інвентар… Байрактар!"
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на сложную ситуацию, украинская армия продолжает давать отпор российским оккупантам на Луганщине. Андрей Цаплиенко поделился в своем Telegram-канале видео уличных боев от первого лица в городе Северодонецк.
Также известный украинский журналист опубликовал видео с очередной блистательной работой в исполнении "Байрактара". Турецкий беспилотник эффектно и эффективно уничтожил два российских танка.
С начала нулевых Цаплиенко регулярно оказывается в горячих точках различных военных конфликтов, освещая их для общественности. Он работал в Афганистане, Македонии, Ираке, Кот-д’Ивуаре, Непале, Шри-Ланке, Южной Осетии, Кашмире, Либерии, Бурунди, Колумбии. С начала вторжения россии на Украину он освещает события, связанные с войной.
Популярное сейчас
- Тренер Шотландии: Мы поздравляем Украину и желаем ей удачи в Кардиффе
- Довбик поставил жирную точку. Украина победила Шотландию с разницей в два мяча
- Шотландия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧС-2022
- Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО