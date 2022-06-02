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Журналист опубликовал видео боев от первого лица в Северодонецке, а также отличной работы Байрактара

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"Та трохи поплавився їх інвентар… Байрактар!"

Журналист опубликовал видео боев от первого лица в Северодонецке, а также отличной работы Байрактара

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на сложную ситуацию, украинская армия продолжает давать отпор российским оккупантам на Луганщине. Андрей Цаплиенко поделился в своем Telegram-канале видео уличных боев от первого лица в городе Северодонецк.

Также известный украинский журналист опубликовал видео с очередной блистательной работой в исполнении "Байрактара". Турецкий беспилотник эффектно и эффективно уничтожил два российских танка.

С начала нулевых Цаплиенко регулярно оказывается в горячих точках различных военных конфликтов, освещая их для общественности. Он работал в Афганистане, Македонии, Ираке, Кот-д’Ивуаре, Непале, Шри-Ланке, Южной Осетии, Кашмире, Либерии, Бурунди, Колумбии. С начала вторжения россии на Украину он освещает события, связанные с войной.

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В статье: война с Россией Байрактар Bayraktar Андрей Цаплиенко
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