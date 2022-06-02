Плюс 150 россиян, много ББМ и автотехники. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за первый день лета
Генеральний штаб ЗСУ
99-й день Украина защищается от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06:
- личного состава – около 30850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1363 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) единицы;
- артиллерийских систем – 661 (+2) единица;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средства ПВО – 95 (+1) единиц;
- самолетов – 210 (+2) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
- крылатые ракеты – 120 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35) единиц;
- специальная техника – 51 (+2) единица;
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Все данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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