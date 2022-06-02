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Плюс 150 россиян, много ББМ и автотехники. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за первый день лета

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Плюс 150 россиян, много ББМ и автотехники. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за первый день лета

Генеральний штаб ЗСУ

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99-й день Украина защищается от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06:

  • личного состава – около 30850 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1363 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) единицы;
  • артиллерийских систем – 661 ​​(+2) единица;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 95 (+1) единиц;
  • самолетов – 210 (+2) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
  • крылатые ракеты – 120 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35) единиц;
  • специальная техника – ​​51 (+2) единица;
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Все данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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