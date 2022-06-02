Джо Байден допустил, что США и ЕС продолжат закупать российскую нефть по ценам ниже рыночных

Президент США Джо Байден заявил, что США и Европейский союз обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной – вместо отказа от ее импорта на фоне резкого повышения цен на топливо. Цитирует Байдена портал CNN.

"У нас есть проблема сейчас – Европа, которая решает еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене".

"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе. Мы находимся в ситуации, когда из-за войны в Украине цены чрезвычайно высоки. Например, у нас есть миллионы тонн пшеницы, которая не может попасть на рынок. Это заставляет все товары стоить так много денег – от буханки хлеба до нехватки продовольствия по всему миру. То же самое и с бензином".