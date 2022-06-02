Пилот, летавший на Азовсталь: По всем математическим расчетам выполнить задание было почти невозможно

Сухопутные войска опубликовали интервью с пилотом, совершавшим полеты по доставке груза и эвакуации раненых с "Азовстали". По соображениям безопасности голос летчика изменили, а лицо скрыли.

"Это была секретная операция, времени на само понимание и выяснение всех нюансов было немного. ГУР предоставлял за маленький промежуток времени много информации, много разведданных. У кого-то были сутки, у кого-то неделя на подготовку. А у кого-то были считанные часы. Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию более 100 км. Все это расстояние сопровождалось очень плотной противовоздушной обороной противника. И согласно тактике, согласно всем математическим расчетам, это было не то, что сложно. Это было почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это было возможно выполнить, и мы выполняли это".

"Когда была поставлена ​​задача, все понимали, какой это риск, но Главнокомандующий, когда только ставил в первый раз задание, он спросил: "Во сколько жизней гражданских, сколько жизней других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажа? Вот сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит? И мы действительно поняли, мы все поняли, что там происходит, что у людей не было там лекарств и боеприпасов. Поэтому все шли на этот риск. Понимая, ради чего и ради кого они это делают".

"Наибольшее волнение было, когда ты идешь к вертолету перед запуском. Но уже в процессе все понимали, что это просто работа. И в тот момент, когда мы уже оказались в Мариуполе, и была высадка, это было ощущение эйфории. Что если мы уже пришли сюда, то мы как короли мира... К сожалению, это был не конец, потому что на обратном маршруте через 3 минуты после взлета в мой вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. Другому вертолету, шедшему позади, повезло меньше – весь экипаж погиб, он упал. После попадания ракеты у меня произошел выброс адреналина. Мы делали то, что должно было делать".