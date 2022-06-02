Король футбола Пеле призвал путина остановить войну в Украине

Легенда бразильского футбола Пеле обратился к российскому диктатору владимиру путину. Бразилец публично призвал президента рф остановить злостное и неоправданное вторжение в Украину.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановите это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений.

Пеле раньше виделся с х**лом". Последний раз это было в москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. президент россии тогда назвал короля футбола одним из своих любимых игроков.

"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня".

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