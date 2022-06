Гайдай: россияне не выдохлись, их много, они продолжают системно истреблять Луганскую область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал новые данные о ситуации в регионе:

Отметим, что россия взяла под контроль большую часть Северодонецка, и прежде чем переходить к дальнейшим наступательным действиям, российским войскам потребуется пауза, что может привести к потере части набранного за последнюю неделю импульса. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

