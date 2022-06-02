Гайдай: россияне не выдохлись, их много, они продолжают системно истреблять Луганскую область
Орки будут гореть в аду
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал новые данные о ситуации в регионе:
"За ночь россияне не преуспели в Северодонецке. ВСУ продвигают врага на определенных улицах. Бои за Северодонецк продолжаются, враг штурмует город. рашисты в очередной раз обстреляли больницу в Лисичанске, к счастью, никто не пострадал, но повреждено здание и транспорт. россияне продолжают штурмовать областной центр и близлежащие к городу села. Безуспешно рашисты пытались прорваться в Бобровом и Устиновке (возле Лисичанска). В Камышевахе орки имеют частичный успех, бои продолжаются".
"россияне системно разрушают крупнейшее химическое предприятие Северодонецка – завод "Азот", орки расстреливают его ежедневно. За сутки в области повреждено более 50 жилых домов, самые большие разрушения в Горном и Лисичанске. В последние дни наблюдается тенденция, что рашисты выбирают себе цель – исключительно многоэтажки".
"Ситуация тяжелая, но контролируемая. Орки пытаются прорвать нашу оборону по всем направлениям. Выйти на Лисичанск рашисты пытаются со стороны Золотого и Тошковки; наступают со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу "Лисичанск-Бахмут". Приоритетное направление наступления орков – Северодонецк. Наши защитники продолжают проводить контратаки, двигать россиян на определенных улицах, вчера, как уже сообщали, наши взяли в плен шестерых оккупантов".
"Ждем улучшения ситуации, чтобы пополнить запасы продуктов и воды для местного населения. В городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей. Эвакуация из Северодонецка остановлена. Относительно Лисичанска – может возобновиться, сейчас наблюдаем за ситуацией безопасности. Из Горной громады вчера удалось вывезти людей. Но в целом эвакуация из Луганщины пока опасна".
"Все населенные пункты области под постоянными вражескими обстрелами. Лисичанск – под украинским контролем. Рашисты не выдохлись, их много, они продолжают системно истреблять область. Наши защитники мужественно удерживают оборону. Ситуация может измениться! Верим в ВСУ!"
Отметим, что россия взяла под контроль большую часть Северодонецка, и прежде чем переходить к дальнейшим наступательным действиям, российским войскам потребуется пауза, что может привести к потере части набранного за последнюю неделю импульса. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 2, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Cgie1d3GJa
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oC4NSGhSQT
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