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В полку прибыло. Сенат Ирландии признал вторжение российской армии в Украину геноцидом

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И таких стран будет становиться больше

В полку прибыло. Сенат Ирландии признал вторжение российской армии в Украину геноцидом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сенат Ирландии признал геноцидом вторжение российской оккупационной армии в Украину. В документе также говорится о необходимости привлечения к ответственности политического руководства российской федерации, об этом сообщил на своей странице в Твиттере глава сената Марк Дейли.

"Незаконное вторжение российской федерации в Украину является актом геноцида".

Сенат Ирландии призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против рф, работая над прекращением импорта российских нефти, газа и угля, финансирующие российскую военную машину в ее войне против украинского народа.

Ранее подобные резолюции приняли Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Канада.

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В статье: война с Россией признание геноцида
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