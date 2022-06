В полку прибыло. Сенат Ирландии признал вторжение российской армии в Украину геноцидом

Сенат Ирландии признал геноцидом вторжение российской оккупационной армии в Украину. В документе также говорится о необходимости привлечения к ответственности политического руководства российской федерации, об этом сообщил на своей странице в Твиттере глава сената Марк Дейли.

Сенат Ирландии призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против рф, работая над прекращением импорта российских нефти, газа и угля, финансирующие российскую военную машину в ее войне против украинского народа.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th