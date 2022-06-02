В полку прибыло. Сенат Ирландии признал вторжение российской армии в Украину геноцидом
И таких стран будет становиться больше
Getty Images / Global Images Ukraine
Сенат Ирландии признал геноцидом вторжение российской оккупационной армии в Украину. В документе также говорится о необходимости привлечения к ответственности политического руководства российской федерации, об этом сообщил на своей странице в Твиттере глава сената Марк Дейли.
"Незаконное вторжение российской федерации в Украину является актом геноцида".
Сенат Ирландии призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против рф, работая над прекращением импорта российских нефти, газа и угля, финансирующие российскую военную машину в ее войне против украинского народа.
“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th
Ранее подобные резолюции приняли Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Канада.
Популярное сейчас
- "Это было невероятно". Шевченко поздравил сборную Украины с победой
- Тренер Шотландии: Мы поздравляем Украину и желаем ей удачи в Кардиффе
- Триумф сборной, 40-й трофей Месси и долгожданный гол Супряги. Главные новости за 1 июня
- Глава Луганской ОВА: ВСУ с помощью подкрепления отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО