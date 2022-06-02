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Скромный трудяга. Сегодня празднует юбилей защитник Динамо и сборной Украины

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Кара, но не Джейми

Скромный трудяга. Сегодня празднует юбилей защитник Динамо и сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Александр Александрович Караваев родился 2 июня 1992 года в Херсоне. Украинский футболист, полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Сегодня ему исполняется 30 лет.

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Ранее защищал цвета "Севастополя", "Зари" и "Фенербахче". Караваев – воспитанник донецкого "Шахтера".

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С "Севастополем" выиграл Первую Лигу Украины в сезоне-2012/13, с "Зарей" доходил до финала Кубка страны, а также брал бронзовые медали УПЛ. Как игрок "Динамо" Александр является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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В статье: Александр Караваев
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