Скромный трудяга. Сегодня празднует юбилей защитник Динамо и сборной Украины
Кара, но не Джейми
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Александрович Караваев родился 2 июня 1992 года в Херсоне. Украинский футболист, полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Сегодня ему исполняется 30 лет.
Ранее защищал цвета "Севастополя", "Зари" и "Фенербахче". Караваев – воспитанник донецкого "Шахтера".
С "Севастополем" выиграл Первую Лигу Украины в сезоне-2012/13, с "Зарей" доходил до финала Кубка страны, а также брал бронзовые медали УПЛ. Как игрок "Динамо" Александр является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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