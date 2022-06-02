Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий внёс свой вклад в поддержку ВСУ в борьбе с военной агрессией рф. 32-летний футболист приобрел дроны на нужды украинской армии.

Об этом сообщил в своем Instagram экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

"Ярик, спасибо за подгон", - написал Алиев.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения российской армии на територию Украины Ракицкий покинул страну агрессора, расторгнув контракт с "Зенитом". Позже Ярослав присоединился к донецкому "Шахтеру" в Турцию для участия в благотворительных матчах.