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Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии

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Внес свой вклад в поддержку ВСУ

Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий внёс свой вклад в поддержку ВСУ в борьбе с военной агрессией рф. 32-летний футболист приобрел дроны на нужды украинской армии.

Об этом сообщил в своем Instagram экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

"Ярик, спасибо за подгон", - написал Алиев.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения российской армии на територию Украины Ракицкий покинул страну агрессора, расторгнув контракт с "Зенитом". Позже Ярослав присоединился к донецкому "Шахтеру" в Турцию для участия в благотворительных матчах.

Читайте такжеАлиев: Страна моя, Украина, с победой! Так мы и раз**бем этих русских, бл***
Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии - изображение 1
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В статье: Ярослав Ракицкий Александр Алиев война с Россией
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2022 в 15:55
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