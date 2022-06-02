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Как в тире. ВИДЕО, как украинские воины уничтожают российские танки

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Несколько точных выстрелы – минус три танка

Как в тире. ВИДЕО, как украинские воины уничтожают российские танки

Новина українською

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала видео, как воины 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожают российские танки. Группа из нескольких вражеских машин въехала в один из населенных пунктов и была полностью разбита. Где именно был уничтожен враг, не сообщается.

Отметим, что по состоянию на 2 июня ВСУ с момента полномасштабного российского вторжения уничтожили 1363 танка. Дошло до того, что россияне начали массово снимать с консервации танки Т-62, не оборудованные современными системами защиты.

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В статье: война с Россией
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