Как в тире. ВИДЕО, как украинские воины уничтожают российские танки

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала видео, как воины 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожают российские танки. Группа из нескольких вражеских машин въехала в один из населенных пунктов и была полностью разбита. Где именно был уничтожен враг, не сообщается.

Отметим, что по состоянию на 2 июня ВСУ с момента полномасштабного российского вторжения уничтожили 1363 танка. Дошло до того, что россияне начали массово снимать с консервации танки Т-62, не оборудованные современными системами защиты.