В порту оккупированного Бердянска прозвучало два мощных взрыва - ВИДЕО
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В Запорожской области во временно оккупированном городе Бердянск в районе порта прогремело два сильных взрыва.
Местные жители публикуют фото и видео столбов дыма.
По словам очевидцев, первый взрыв был около 13:20, а второй минут через 10-15 после первого.
Отмечается, что взрыв был очень сильный. В нескольких районах города от взрывной волны дрожали окна.
Местные жители предпологают, что взрывы — результат работы украинских диверсантов, российские пропагандисты это опровергают. Оккупационные власти города заявляют, что взрывы в порту связаны с разминированием.
Такое объяснение удовлетворяет не всех местных. Сомневающиеся подчеркивают, что в порту на протяжении трех месяцев оккупанты проводили различные работы, при этом выходит, что за разминирование они принялись только сейчас.
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