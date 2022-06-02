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В порту оккупированного Бердянска прозвучало два мощных взрыва - ВИДЕО

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В порту оккупированного Бердянска прозвучало два мощных взрыва - ВИДЕО

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Новина українською

В Запорожской области во временно оккупированном городе Бердянск в районе порта прогремело два сильных взрыва.

Местные жители публикуют фото и видео столбов дыма.

По словам очевидцев, первый взрыв был около 13:20, а второй минут через 10-15 после первого.

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Отмечается, что взрыв был очень сильный. В нескольких районах города от взрывной волны дрожали окна.

Местные жители предпологают, что взрывы — результат работы украинских диверсантов, российские пропагандисты это опровергают. Оккупационные власти города заявляют, что взрывы в порту связаны с разминированием.

Такое объяснение удовлетворяет не всех местных. Сомневающиеся подчеркивают, что в порту на протяжении трех месяцев оккупанты проводили различные работы, при этом выходит, что за разминирование они принялись только сейчас.

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В статье: война с Россией
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