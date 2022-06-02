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Силы ПВО в Киевской области сбили вражескую ракету - ФОТО

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В районе Обухова

Силы ПВО в Киевской области сбили вражескую ракету - ФОТО

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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В ночь на 2 июня в Киевской области в районе Обухова сбили вражескую ракету.

Об этом сообщают в полиции Киевской области.

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"1 июня, около 22 часов сработало ПВО. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет. Работники полиции провели осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции также призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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В статье: война с Россией
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