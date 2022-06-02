Турция подарит Литве Байрактар для ВСУ, на который всей страной литовцы собрали 5 млн евро
Турция решила подарить боевой дрон со всей оптикой и необходимым оборудованием
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турция решила подарить Литве беспилотник "Байрактар" для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.
Об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Это невероятно, но Турция только согласилась безвозмездно передать "Байрактар", на который литовцы собирали деньги. Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины", - сообщил Анушаускас.
"Турков настолько поразило стремление литовского народа помочь Украине, что Турция решила подарить боевой дрон Bayraktar TB2 со всей оптикой и необходимым оборудованием. Теперь у нас есть "Байрактар", есть оборудование для него и все еще есть 4,4 млн евро. Спасибо за лидерство министру обороны Арвидасу Анушаускасу и его заместителю Вилиусу Семешко за успешные переговоры, и конечно благодарим Турцию за такой чудесный подарок в ответ на небольшую инициативу телеканала в небольшой стране", – написал в своем Facebook Тапинас.
По его словам, турецкая сторона пообещала максимально быстро подготовить дрон к передаче – ориентировочно в течение трех недель, и украсить его цветами флагов Литвы и Украины.
Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 млн. евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн. направят на другую помощь Украине. "Поскольку все это – ваши деньги, мы наверняка проведем опрос и решим вместе", – добавил он.
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