Премьер Эстонии: Зеленский просил Макрона и Шольца быть посредниками в переговорах с путиным
Кая Каллас сомневается в целесообразности переговорах с диктатором
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 мая состоялись "очень горячие" дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает ERR.
"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", — сказала Каллас, комментируя недавние переговорах Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.
По ее словам, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".
"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", — отметила Каллас.
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