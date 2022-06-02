Премьер Эстонии: Зеленский просил Макрона и Шольца быть посредниками в переговорах с путиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 мая состоялись "очень горячие" дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает ERR.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", — сказала Каллас, комментируя недавние переговорах Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.

По ее словам, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", — отметила Каллас.