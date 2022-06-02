"Воруют, как в последний раз". Херсонский супермаркет Эпицентр разграблен россиянами
Вывозят награбленное в Крым
фото из свободных источников
Российские военные ограбили торговый центр в Херсоне. Все украденное имущество они вывозят в Крым.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, конечно, владельцев", - заявил Ким.
По его словам, такие действия со стороны оккупантов являются свидетельством понимания того, что вскоре туда придут ВСУ. И потому они "воруют, как в последний раз".
Также он рассказал, что украинские военные в ближайшее время получат высокоточные ракеты.
"Есть информация, что и Россия их (ракеты, – ред.) тоже получит, но там нюанс", - добавил Ким.
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