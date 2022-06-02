Дело о госизмене Медведчука передано в суд

ГБР завершило досудебное расследование уголовного производства в отношении народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Правоохранители напомнили, что Медведчука и другого нардепа от ОПЗЖ обвиняют в том, что они совместно с российскими чиновниками и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированного Крыма. Обвинительный акт направлен в суд.

Кроме того, по данным следствия, Медведчук помогал руководству россии в проведении подрывной деятельности против Украины: "Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации".

Медведчуку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.