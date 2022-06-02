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Генштаб ВСУ: Противник пытается окружить наши войска в Северодонецке, но потребности в их уходе нет

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За город идут ожесточенные бои

Генштаб ВСУ: Противник пытается окружить наши войска в Северодонецке, но потребности в их уходе нет

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Противник пытается окружить украинские войска в Северодонецке, но пока нужды в их отходе нет, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"Да, противник пытается окружить наши войска... Все мероприятия, все действия, которые проводят и военнослужащие, и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. В настоящее время в замыслах командования, Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям с территорий, которые вы назвали", - цитирует Громова Интерфакс-Украина.

Так он ответил на вопрос, готовы ли украинские войска к отступлению из Северодонецка в случае угрозы их окружения российскими военными.

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Громов отметил, что сейчас в Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои.

"Подразделения будут выполнять задачи всем имеющимся составом сил и средств с имеющимся ресурсом", - подчеркнул он.

Представитель Генштаба указал на опасность захвата Северодонецка войсками РФ.

"В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и вести сражение также с городской застройки", - пояснил Громов.

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В статье: война с Россией
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