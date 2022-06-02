Послы стран ЕС одобрили 6-й, "нефтяной" пакет санкций. Патриарх Кирилл не в списке
Венгрия продолжает продавливать свои пророссийские позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС – без персональных санкций против патриарха Кирилла", - написал Джозвяк.
По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.
Напомним, лидеры ЕС на саммите, который состоялся 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.
При этом, как сообщает Bloomberg, Кирилл был исключен из санкционного пакета по настоянию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Его требование разозлило многих послов ЕС, но в итоге они согласились с требованием Венгрии.
Издание пишет, что данная непримиримость Венгрии в подыграше России "продолжает разрушать оставшиеся добрые отношения с другими 26 членами ЕС, добавив, что Будапешт будет более изолирован, чем когда-либо".
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