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Послы стран ЕС одобрили 6-й, "нефтяной" пакет санкций. Патриарх Кирилл не в списке

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Венгрия продолжает продавливать свои пророссийские позиции

Послы стран ЕС одобрили 6-й, "нефтяной" пакет санкций. Патриарх Кирилл не в списке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС – без персональных санкций против патриарха Кирилла", - написал Джозвяк.

По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.

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Напомним, лидеры ЕС на саммите, который состоялся 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

При этом, как сообщает Bloomberg, Кирилл был исключен из санкционного пакета по настоянию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Его требование разозлило многих послов ЕС, но в итоге они согласились с требованием Венгрии.

Издание пишет, что данная непримиримость Венгрии в подыграше России "продолжает разрушать оставшиеся добрые отношения с другими 26 членами ЕС, добавив, что Будапешт будет более изолирован, чем когда-либо".

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В статье: война с Россией
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