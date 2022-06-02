Враг ведет штурм на Бахмутском направлении, готовит наступление на Славянск - сводка Генштаба за 2 июня

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 2 июня.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовительные меры по ведению наступления, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.

В целях снижения наступательного потенциала наших войск враг применяет ствольную и реактивную артиллерию по позициям сил обороны.

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На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил, пытается усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении, с целью удержания рубежей обороны, российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на вероятных направлениях продвижения Сил обороны.

На Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по имеющейся информации, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 тела погибших.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.