"Она уже в ярко-красной зоне" - Украина может остановить Запорожскую АЭС

Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал Энергореформе, что есть угроза потери контроля над Запорожской АЭС.

"Мы постоянно мониторим ситуацию с ЗАЭС вместе с ДИЯРУ, и есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается", - отметил Бойко.

Он добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривают сценарий с полной остановкой ЗАЭС.

По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля за станцией".

В то же время он сказал, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.