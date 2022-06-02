"Она уже в ярко-красной зоне" - Украина может остановить Запорожскую АЭС
Но пока что контроль над станцией сохраняется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал Энергореформе, что есть угроза потери контроля над Запорожской АЭС.
"Мы постоянно мониторим ситуацию с ЗАЭС вместе с ДИЯРУ, и есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается", - отметил Бойко.
Он добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривают сценарий с полной остановкой ЗАЭС.
По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля за станцией".
В то же время он сказал, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.
Популярное сейчас
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- "Украинцы долго тренировались". Автор единственного гола шотландцев высказался о поражении тартановых
- "Это было невероятно". Шевченко поздравил сборную Украины с победой
- Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО