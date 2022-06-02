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"Ваша карьера будет завершена". Верещук призвала педагогов не сотрудничать с оккупантами

Общие новости
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Россияне на оккупированных территориях активно стараются запустить свои "педагогические" процессы

"Ваша карьера будет завершена". Верещук призвала педагогов не сотрудничать с оккупантами

ОП

Новина українською

Педагогов на временно захваченных территориях Украины призвали не сотрудничать с оккупантами. После освобождения населенных пунктов карьера учителей-коллаборантов может закончиться.

Об этом написала министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

Она призвала педагогов выезжать на подконтрольные Украине территории и не помогать российским оккупантам организовывать учебный процесс.

"Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но, ваша карьера педагога на этом будет завершена", - отметила министр.

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Верещук также призвала родителей не отдавать детей в оккупантские учебные заведения и переезжать в безопасные регионы.

"Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не там с ними. Немножко терпения, и все наладится", - добавила она.

Напомним, в Мариуполе оккупанты хотят перевести уцелели школы на российские "стандарты образования". Учителям угрожают "последствиями".

Также известно, что оккупационная власть принудительно заставляет учителей на захваченных территориях проходить "переподготовку".

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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Комментарии (1)
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cadoki (007)
02.06.2022 в 22:57
Вот это по-взрослому
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