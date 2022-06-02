Посол США: ВСУ будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS

Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что командование Вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов с установок HIMARS , которые американские власти планируют передать в ближайшее время.

"Уряд США вчора підписав акт про надання пакету збройної допомоги України на 700 мільйонів доларів. У цьому пакеті включили також артилерійські установки HIMARS. Насамперед їх надання має допомогти Україні досягти більшої точності у поразці ворожих цілей, а також отримати артилерійське оружня. з більшою дальністю, ніж є (на озброєнні ЗСУ) зараз. Питання відстані ударів (з цих установок) вирішуватиметься Збройними силами України самостійно”, - сказала Брінк.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена в дальнейшем будет принимать следующие пакеты вооруженной помощи за счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.

Количество и типы вооружения, которые будут нуждаться в Украине, будут уточняться в ходе консультаций между американскими властями и украинским военно-политическим руководством, учитывая ход боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.