Зеленский рассказал, какие потери на востоке несут ВСУ ежедневно

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ежедневно на Донбассе погибает около 100 военных Вооруженных сил и еще около 450-500 получают ранения.

Об этом Зеленский заявилна Международном форуме безопасности в Братиславе перед руководителями Европейского Союза. Его слова приводит Европейская правда.

"На востоке нашего государства очень сложная ситуация. До 100 человек на востоке государства, где Россия собрала все свои войска сегодня, все, что у них есть – на востоке государства до 100 человек погибает ежедневно. И около нескольких сотен человек – 450, 500 человек даже иногда бывает – раненых каждый день. Там идет битва за ценности. Я хочу, чтобы все осознавали, что после деоккупации территорий вокруг Киева и некоторых областей нашего государства, война продолжается и сотни людей не дождутся, сотни семей не дождутся своих близких. Каждый день. И потому это для нас великий, большой вызов", - сказал Зеленский.

Также Зеленский добавил, что в Харьковском направлении Вооруженные силы достигают больших успехов в последнее время.

Он призвал лидеров ЕС не терять времени с предоставлением необходимой помощи Украине оружием и финансами, чтобы уменьшить страдания и потери со стороны украинских защитников.