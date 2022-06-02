ВСУ уничтожили еще два десантных катера оккупантов
Десантные катера захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане
Фото з відкритих джерел
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 1 июня на юге страны уничтожили 2 скоростных десантных катера российских оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Сообщается, что десантные катера захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане. Они были готовы к отработке диверсионно-разведывательных действий.
Подбитые ранее 2 катера "Раптор" оккупанты оттащили от Змеиного до пункта базирования в Севастополе, где их планируют реанимировать.
В то же время в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих Украине ракетными ударами, выросло с 2 до 3.
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