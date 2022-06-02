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ВСУ уничтожили еще два десантных катера оккупантов

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Десантные катера захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане

ВСУ уничтожили еще два десантных катера оккупантов

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 1 июня на юге страны уничтожили 2 скоростных десантных катера российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Сообщается, что десантные катера захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане. Они были готовы к отработке диверсионно-разведывательных действий.

Подбитые ранее 2 катера "Раптор" оккупанты оттащили от Змеиного до пункта базирования в Севастополе, где их планируют реанимировать.

В то же время в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих Украине ракетными ударами, выросло с 2 до 3.

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В статье: война с Россией
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