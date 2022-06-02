Арестович: Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке, российское командование в шоке

Советник главы ОП Алексей Арестович высказал свое мнение о положении дел в Северодонецке, за который сейчас идут ожесточенные бои.

"Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника - российских войск.

А теперь - следите за руками.

Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город.

Сейчас российское командование пребывает в шоке.

Они уже отрапортовали про взятие города, когда наши войска нанесли жёсткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии.

Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты.

Там очень жёсткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка.

Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство.

Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло.

Битва не окончена.

Наши рвут, рвут, рвут.

Вот это - мастерство. Покруче противника, - написал Арестович в Фейсбук.