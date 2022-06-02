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Арестович: Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке, российское командование в шоке

Общие новости
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(1 голосов)

Арестович говорит, что ВСУ перешли в городе в контратаку

Арестович: Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке, российское командование в шоке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы ОП Алексей Арестович высказал свое мнение о положении дел в Северодонецке, за который сейчас идут ожесточенные бои.

"Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника - российских войск.

А теперь - следите за руками.

Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город.

Сейчас российское командование пребывает в шоке.

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Они уже отрапортовали про взятие города, когда наши войска нанесли жёсткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии.

Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты.

Там очень жёсткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка.

Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство.

Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло.

Битва не окончена.

Наши рвут, рвут, рвут.

Вот это - мастерство. Покруче противника, - написал Арестович в Фейсбук.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Комментарии (3)
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cadoki (007)
02.06.2022 в 21:45
" А теперь - следите за руками" - это Великолепно! На арене цирка сказочный фокусник, сказочный!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
02.06.2022 в 20:59
Сцука, піздабол
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+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.06.2022 в 21:11
Гайдай подтвердил
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