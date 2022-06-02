Гайдай: Не сбрасывайте со счетов Северодонецк, город держится
Ожесточенные бои в городе продолжаются
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о положении дел в Северодонецке, за который сейчас идут ожесточенные бои.
"Крайне тяжелая ситуация в Северодонецке. Русской армии удалось продвинуться вглубь города. Они контролируют большую часть города, процентов 20 - это так называемая "серая зона".
Но наши защитники: и ВСУ, и Нацгвардия, тоже держат позиции в одной части города. Они успешно проводят локальные операции, выбивают противника с некоторых улиц, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать россиян", - сказал глава ОВА.
Всем скептикам Гайдай советует всем скептикам "не сбрасывать со счетов" Северодонецк, ведь город держится.
"В отличие от Кадырова, мы говорим правду. Когда Кадыров говорит, что город полностью под контролем "кадыровцев", что ж, приглашаю его посмотреть", - отметил он.
Напомним, что ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что
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