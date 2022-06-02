США ввели санкции против яхт Путина, его друга Ролдугина и пресс-секретаря МИД РФ Захаровой

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом россии владимиром путиным.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сообщается, что санкции введены в отношении яхт Graceful под флагом Российской Федерации и Olympia под флагом Каймановых островов. Управление контроля за иностранными активами США определило их как связанные с Путиным.

Под санкции также попали связанные с ним компании, которые привлечены к управлению этими яхтами, - Ironstone Marine Investments, JSC Argument и O’Neill Assets Corporation.

Санкции США относятся также к древнему другу Путину, Сергею Ролдугину. Известный музыкант, виолончелист, народный артист рф Ролдугин, по информации минфина США, "близкий друг и часть системы, управляющей офшорными богатствами президента Путина". Он является кумом хозяина Кремля – крестным отцом одной из дочерей Путина.

Читайте также Венгрия требует от ЕС не вводить санкции против патриарха Кирилла

В санкционный список вошли также топ-чиновники путинского режима, в частности, несколько министров действующего российского правительства:

министр транспорта Виталий Савельев;

министр эконом развития Максим Решетников;

министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин;

вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Также санкции США наложены на президента Объединенной авиастроительной корпорации (компании, являющейся основным поставщиком военных самолетов для российской армии) Юрия Слюсара и на пресс-секретаря министерства иностранных дел рф Марию Захарову.