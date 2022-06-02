В Турции заявили о возможности создания "зернового коридора"
Такая возможность будет обсуждаться на встрече представителей России, Украины, Турции и ООН
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Украинское зерно будет доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.
Издание пишет, что под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта для решения глобального продовольственного кризиса. А ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.
"На четырехсторонней встрече будут рассмотрены такие вопросы, как маршрут, страхование и безопасность судов и особенно разминирование в регионе", - говорится в публикации.
Источники в дипломатических кругах сообщили, что Путин и Зеленский положительно оценили сотрудничество по созданию "зернового коридора".
Напомним, что ранее сообщалось, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.
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