  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
В тренде

Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"

Общие новости
(2 голосов)

Мобилизованных кидают вперед как пушечное мясо

Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"

скриншот

Новина українською

Украинские военные в Северодонецке взяли в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.

Видео с пленными попало в сеть.

Читайте такжеГайдай: ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных

Один не знает, как называется его подразделение, а второго вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде