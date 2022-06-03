Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
Мобилизованных кидают вперед как пушечное мясо
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Украинские военные в Северодонецке взяли в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.
Видео с пленными попало в сеть.
Один не знает, как называется его подразделение, а второго вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.
Полонені орки або танці "Хука" роблять дива.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 2, 2022
М'ясо за гроші та вчитель по "примусу".
Слава Нації ????????
Смерть ворогам????
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