Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"

Украинские военные в Северодонецке взяли в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.

Видео с пленными попало в сеть.

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Один не знает, как называется его подразделение, а второго вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.