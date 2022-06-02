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Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии

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Заявление постпреда России в ООН

Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии

фото из свободных источников

Новина українською

Российская Федерация готова предоставить безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт украинских зерновых.

Об этом сообщает ТАСС.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", – заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.

Напомним, ранее стало известно, что Турция подготовила дорожную карту, которая может помочь обеспечить экспорт украинского зерна по Черному морю. Ожидается, что ее в ближайшее время обсудят представители России, Украины и ООН.

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В статье: война с Россией
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