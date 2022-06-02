Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
Заявление постпреда России в ООН
фото из свободных источников
Российская Федерация готова предоставить безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт украинских зерновых.
Об этом сообщает ТАСС.
"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", – заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.
Напомним, ранее стало известно, что
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