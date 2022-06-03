Старт Испании и Португалии в Лиге наций, звездный новичок Реала. Главные новости за 2 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 июня

Центральный матч четверга в Лиге наций состоялся в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин": Испания принимала Португалию. Команда Луиса Энрике владела инициативой, но взять три очка не смогла. На гол Мораты в первом тайме, гости отметили мячом Рикарду Орты за восемь минут до конца основного времени. В итоге – 1:1. В другом матче группы А2 Чехия смогла победить Швейцарию 2:1. Со всеми результатами дня вы можете ознакомиться в разделе Лиги наций .

Центральный защитник Антонио Рюдигер стал игроком мадридского "Реала", сообщила пресс-служба чемпиона Испании. 29-летний центрбек был подписан в качестве свободного агента из лондонского "Челси". Контракт рассчитан на четыре сезона, до 2026 года. Сумма отступных – 400 миллионов евро.

"Боруссия" намерена продать сразу пять футболистов основного состава. Вторая команда Бундеслиги готова расстаться с Мануэлем Аканджи, Торганом Азаром, Эмре Джаном, Рафаэлом Геррейру и Нико Шульцем. А соперник Дортмунда по чемпионату наоборот усиливается – леверкузенский "Байер" подписал 19-летнего чешского таланта Адама Гложека.

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт намерен вернуться в "Лион", пишет L'Équipe, "Ювентус" предлагает Полю Погба 8 млн в год и ждет его решения, Хуан Мата официально покинул "Манчестер Юнайтед".

24-летний защитник Тимур Стецков и 23-летний нападающий Денис Устименко покидают "Александрию", информируют в клубе. "Горожане" не стали продлевать контракты с футболистами. Но одновременно с этим "Александрия" подписала новое соглашение на два года с 24-летним форвардом Олегом Кожушко.

Алленаторе "Лацио" Маурицио Сарри продлил соглашение с римской командой. 63-летний тренер будет работать с "орлами" до 2025 года. В первом сезоне с Сарри "Лацио" набрал в Серии А 64 очка и вышел в Лигу Европы с пятого места.