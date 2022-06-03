Глава МВД: При атаке на Гостомель российские оккупанты, вероятно, знали об украинских позициях

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в эфире телемарафона, что в начале полномасштабного российского вторжения у россиян были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений ВСУ в Гостомеле. Он отметил, что первые удары оккупантов были очень точными.

"Во время боя в Гостомеле в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля мы общались с находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно. Они пролетали и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что, скорее всего, враг знал, где размещены наши позиции".

Монастырский считает, что это "проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел определенные успехи".

Также министр подчеркнул, что нужно пересмотреть отношение к важным позициям в государстве. К примеру, недавно правоохранители задержали ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов", поддерживавшего вооруженную агрессию против Украины – с начала войны он призывал "русский мир" и выступал за передачу всех чертежей россиянам.

Напомним, в первые дни войны российская армия обстреливала и бомбила Гостомель с воздуха, в местном аэропорту Антонова пытался высадиться десант орков. Город сильно пострадал, также оккупанты уничтожили украинский самолет "Мрія".