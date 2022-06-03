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Глава Луганской ОВА: Утром в Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов погибла женщина

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Идут бои

Глава Луганской ОВА: Утром в Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов погибла женщина

Сергей Гайдай Telegram

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:

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"Бои продолжаются в центре Северодонецка и поселках-сателлитах города. россияне штурмовали Метелкино и Боровское, но успеха там не имели, в частности, по Боровскому били из авиации. Прилеты с неба также были по Устиновке и Мирной долине. Орки не дают покоя и в районе "дороги жизни", которой мы сейчас не пользуемся, там слишком плотные обстрелы".

"За минувшие сутки на Донбассе отбито пять атак врага, уничтожено пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа "Орлан-10". Рашисты продолжают придерживаться своей тактики "выжженной земли". орки массированно обстреливают населенные пункты, разрушая все на своем пути".

"В центре Северодонецка повреждено девять домов, в Золотом – шесть, три в Тошковке. В Лисичанске, кроме двух многоэтажек, разрушения потерпела пожарная часть. Утром в городе в результате артиллерийских обстрелов погибла женщина. Массовые разрушения в Горном – разрушено 16 домов".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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