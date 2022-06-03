медведев: москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует вооружение США против рф

москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от Соединенных Штатов Америки вооружение против территорий российской федерации, об этом заявил дмитрий медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего", – продолжает пугать мир придворный шут путина.

Также медведев заявил, что США в ответ на "спецоперацию" россии объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая милитаристский угар, чтобы Киев бился до последнего украинца.