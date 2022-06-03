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медведев: москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует вооружение США против рф

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медведев: москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует вооружение США против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от Соединенных Штатов Америки вооружение против территорий российской федерации, об этом заявил дмитрий медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего", – продолжает пугать мир придворный шут путина.

Также медведев заявил, что США в ответ на "спецоперацию" россии объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая милитаристский угар, чтобы Киев бился до последнего украинца.

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В статье: война с Россией Дмитрий Медведев
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Источник:
риа

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Комментарии (1)
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Footballers (Умань)
03.06.2022 в 09:49
В Одесі знову туалети будуть обстрілювати.
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