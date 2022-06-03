Сегодня отмечают День рождения сразу два экс-форварда киевского Динамо

Сергей Станиславович Ребров родился 3 июня 1974 года в Горловке, Донецкая область. Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины и бывший наставник столичного клуба. Ныне он является главным тренером "Аль-Айна". Сегодня ему исполняется 48 лет.

Хотя Ребров и является легендарным игроком для киевского "Динамо", он - воспитанник донецкого "Шахтера". Ранее также защищал цвета "Тоттэнхема", "Вест Хэма", "Фенербахче" и "Рубина".

После завершения игровой карьеры стал тренером - возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварош". С начало нового сезона он работает в ОАЭ с "Аль-Айном". Отметим, что с Ребровым киевляне вернули чемпионство и Кубок, с "фради" он трижды выигрывал чемпионат Венгрии, а с "Аль-Айном" завоевал чемпионство и Кубок.

В составе национальной сборной Украины он отыграл 75 матчей, в которых забил 15 мячей.

Сегодня празднует День рождения еще один экс-форвард киевского "Динамо" Артем Анатольевич Кравец. Футболисту исполняется 33 года.

Кравец родился в Днепродзержинске, где и начал делать первые шаги в футбольной карьере. В 13-летнием возрасте он попал в ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. В составе первой команды он играл на протяжении 11 лет.

Также нападающий успел поиграть за киевский "Арсенал", турецкий "Кайсериспор", немецкий "Штутгарт", а также испанскую "Гранаду". В начале февраля Артем покинул турецкий "Коньяспор" и с тех пор не нашел себе новую команду.

В активе Кравца также имеются выступления за сборную Украины. На счету форварда 8 забитых мячей в 23 матчах.

Добавим, что также сегодня празднуют День рождения экс-капитан "Зари" Никита Каменюка и бывший нападающий "Таврии" и "Кривбасса" Васил Гигиадзе.