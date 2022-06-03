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Почти 31 тысяча россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 100 дней войны с Украиной

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Уничтожено более 9 тысяч единиц техники

Почти 31 тысяча россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 100 дней войны с Украиной

Новина українською

Пятница, 3 июня, стала 100-м днем ​​полномасштабной войны между Украиной и россией. За этот период украинские воины уничтожили почти 31 тысячу российских оккупантов – по данным Генштаба ВСУ, потери личного состава армии рф составляют 30 950 человек (+100 за 2 июня).

За этот период россияне потеряли техники:

  • танков - 1367 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 3366 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 661 (+14) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 95 (+0) ед,
  • самолетов - 210 (+0) ед,
  • вертолетов - 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
  • крылатые ракеты - 121(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,
  • специальная техника – 51 (+0).
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В статье: война с Россией
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