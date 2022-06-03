Почти 31 тысяча россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 100 дней войны с Украиной
Уничтожено более 9 тысяч единиц техники
Пятница, 3 июня, стала 100-м днем полномасштабной войны между Украиной и россией. За этот период украинские воины уничтожили почти 31 тысячу российских оккупантов – по данным Генштаба ВСУ, потери личного состава армии рф составляют 30 950 человек (+100 за 2 июня).
За этот период россияне потеряли техники:
- танков - 1367 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 3366 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 661 (+14) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 95 (+0) ед,
- самолетов - 210 (+0) ед,
- вертолетов - 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
- крылатые ракеты - 121(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,
- специальная техника – 51 (+0).
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